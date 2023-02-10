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10 Şubat 2023 Cuma 14:43:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 14:43:00

Depremden 17 saniye önce görülen esrarengiz olay

Kaynak: İHA

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Diyarbakır'da depremden 17 saniye önce gökte görülen esrarengiz olay görenleri şaşırttı.

Diyarbakır'da 6 Şubatta meydana gelen depremden 17 saniye önce gökte görülen ve yer yüzüne doğru seyir eden esrarengiz olay sonrası ürkütücü ışık saçıldı, yer yerinden oynadı.

Olayı gören bir site çalışanı o anları kaydeden güvenlik kamerasını izletti, görenler şaşırdı.

Etiketler : güvenlik kamerası görenler şaşırdı Diyarbakır

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