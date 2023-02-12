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12 Şubat 2023 Pazar 21:16:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 21:16:00

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı

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Türk Hava Yollarının (THY) TK 3313 sefer sayılı uçağı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından onarılan Hatay Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı hasar gören ve bugün onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı pistine, deneme amaçlı THY uçağı indi.

İstanbul'dan boş hareket eden uçağın, dönüşünü depremzedelerle yapmasının planlandığı belirtildi.

Etiketler : hatay havalimanı thy

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