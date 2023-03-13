Depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
Kaynak: AA
Adıyaman'da depremde yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mercan Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Sabri Kırmızı tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Mercan Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Sabri Kırmızı, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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