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02 Mart 2023 Perşembe 07:45:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 07:45:00

Depremde yıkılan binanın sorumluları suçu birbirlerine attı

Kaynak: TRT Haber

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Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı'nın müteahhidi suçu depreme attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük oranda etkilenen Adıyaman'da 30'dan fazla kişinin öldüğü Hasoğlu Apartmanı'nın sorumluları ifadelerinde suçu birbirlerine attı. Şüpheli müteahhit ise "Binanın yıkılması depremin suçu" dedi.

Arazi sahibi müteahhidi suçladı, müteahhit ise suçu depreme attı.

Depremin derinden etkilediği Adıyaman'da yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.

APARTMANIN ÇÖKMESİYLE İLGİLİ 5 GÖZALTI

Savcılık, 30 kişiye mezar olan Hasoğlu Apartmanı'yla ilgili çalışma başlattı.

Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınında bulunan inşaatın çökmesiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İnşaat sorumluları Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sorumlulardan Hasan Portakal'ın ise enkaz altında kalarak vefat ettiği öğrenildi.

ARSA SAHİBİ SORUMLUNUN MÜTEAHHİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Enkaza dönen apartmanın arsa sahibi Mahmut Portakal, yıkımın sorumlusu olarak müteahhitleri gösterdi.

"Ben inşaat işçiliğinden emekliyim. Araziyi Hasan Portakal ve Mahmut Nedim ile birlikte aldık. Apartman yapmaya karar verdik. Birlikte müteahhit Ünal Gökbulut'un ofisine gittik. Malzemeleri biz aldık. Mimarı, şantiye şefini müteahhit ayarladı. Buranın altında dükkanlar, üstünde 5 kat konut vardı. Ortaklardan Hasan Portakal A blok çökünce enkaz altında kalarak vefat etti. Bütün sorumlulardan şikayetçiyim."

"KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ŞİDDETİ 2019 DEPREM YÖNETMELİĞİNE GÖRE YAPILAN BİNALARI BİLE YIKABİLİR"

İnşaatın Şantiye Şefi Adem Turan ise kusurun kendisinde olmadığını iddia etti.

Arazi sahibi Mahmut Portakal'ın işaret ettiği Müteahhit Ünal Gökbulut ise ifadesinde binayı deprem yönetmeliğine uygun yaptıklarını öne sürdü.

Portakal, "Biz binayı 2007 deprem yönetmeliğine göre yaptık. Kahramanmaraş depreminin şiddeti 2019 deprem yönetmeliğine göre yapılan binaları bile yıkabilir" diyerek depreme kusur buldu.

Soruşturma ifade işlemleriyle devam ediyor.

Etiketler : Kahramanmaraş merkezli depremler deprem yönetmeliği Şantiye Şefi Adem Turan Hasan Portakal

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