Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı

Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.

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