14 Şubat 2023 Salı 15:47:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 15:47:00
Depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA
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Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik yapıldığı tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 14 şüpheli tutuklandı.
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