"Depremde yıkılan binaların çoğu yeni yapıldı" iddiası yalanlandı... Yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği açıklandı
İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere yönelik sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan yanlış bilgi ve haberlerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği vurgulandı.
İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği ifade edildi.
�� Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Depremde yıkılan binaların çoğu yeni binadır" iddiası gerçek dışıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) February 15, 2023
�� Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi deprem bölgesinde "yıkılan binaların" yüzde 98'i 1999 öncesinde inşa edilmiştir. pic.twitter.com/5lZ7HJ37UR
- "Depremde yıkılan binaların çoğu yeni yapıldı" iddiası yalanlandı... Yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği açıklandı
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