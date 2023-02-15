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15 Şubat 2023 Çarşamba 23:28:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 23:28:00

"Depremde yıkılan binaların çoğu yeni yapıldı" iddiası yalanlandı... Yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği açıklandı

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İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlere yönelik sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında yer alan yanlış bilgi ve haberlerle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda oluşturulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, depremde yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği vurgulandı.

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği ifade edildi.

Etiketler : deprem İletişim Başkanlığı Dezenformasyon asrın felaketi

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