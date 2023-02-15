"Depremde yıkılan binaların çoğu yeni yapıldı" iddiası yalanlandı... Yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği açıklandı

İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde yıkılan binaların çoğunun yeni bina olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlanırken, yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesinde inşa edildiği ifade edildi.