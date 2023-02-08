Depremde yaralanan 31 kişi TSK'nın kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

TSK'ya ait askeri uçakla Malatya'dan İstanbul'a getirilen yaralılar, sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.

Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere kentin çeşitli noktalarındaki hastanelere sevk edileceği öğrenildi.

En son TSK'ya ait kargo uçağıyla dün akşam 52, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla da dün gece 4 kişi tedavi için İstanbul'a getirilmişti.