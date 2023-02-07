Depremde son durum ne? Arama ve kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor

Depremde son durum ne? Arama ve kurtarma çalışmaları titizlikle sürüyor

04:30 AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıkladı.

04:17 Orta Doğu'dan 12'si Arap ülkesi, olmak üzere toplam 14 ülke, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilerinin hafifletilmesi için Türkiye'ye arama, kurtarma ve insani yardım ekipleri göndereceklerini duyurdu.

04:08 Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve bölgedeki birçok ili vuran depremin ardından 6 depremzede daha İstanbul'a getirildi. Sabiha Gökçen Havalimanına inen uçaktaki yaralılar tedavi edilmek üzere hastanelere kaldırıldı.

03:45 El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye arama ve kurtarma ekibi göndereceğini duyurdu.

03:38 Hatay'da meydana gelen depremde yaralananlar, ambulanslarla getirildikleri gemiyle Mersin Devlet Hastanesine sevk edildi.

03:14 Malatya'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen vatandaşlar için Mehmetçik çadır kurmaya başladı.

03:08 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirilen 45 yaralıdan 11'i, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

02:39 Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerde, Şanlıurfa'da yıkılan bir binanın enkazından 22 saat sonra 1 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

02:38 Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında Malatya'da yıkılan bir binanın altında kalan 3 yaşındaki Miran, 22 saat sonra enkazdan sağ kurtuldu.

02:36 Fransa'nın Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla gönderdiği 136 kişilik 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibinin yola çıktığı bildirildi.

01:53 Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından 21 saat sonra 1 kadın kurtarıldı.

01:47 Afyonkarahisar'da depremin meydana geldiği andan itibaren kan ihtiyacını karşılamak için Kızılay kan merkezine akın eden vatandaşlar ilk gün 450 ünite kan bağışında bulundu.

01:46 AK Parti Sözcüsü Çelik, depremlerin ardından Adana'daki çalışmaları inceledi.

01:43 Afyon'dan sağlık ekipleri deprem bölgesine gitti.

01:39 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgelerinde 813 ambulans ve 227 UMKE Timi'nin görev yaptığını açıkladı.

01:34 Adıyaman'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 çocuk kurtarıldı.

01:33 KKTC'nin insani yardımlarını taşıyan 2 gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı.

01:29 THY, 4 ilden İstanbul'a yapılacak uçuşlarda bilet fiyatını 100 TL olarak sabitledi.

01:25 Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'deki deprem nedeniyle kurtarma ekiplerinin yanı sıra depremde yaralananların tedavisi için sahra hastanesi gönderdi.

01:22 Somalı madenciler, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için THY uçağıyla Osmaniye'ye hareket etti.

01:14 Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından yaklaşık 21 saat sonra 1 kişi kurtarıldı.

01:07 Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yıkılan binanın enkazı altında kalan vatandaş 20 saat sonra sağ olarak kurtarıldı.

01:06 İGA Afet Yardım ekibi deprem bölgesine gitmek için İstanbul Havalimanı'ndan yola çıktı.

01:00 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, deprem bölgesine 41 uçak ile 6 bin 718 personelin sevk edildiğini duyurdu.

00:48 Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

00:39 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 2 bin 379 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 bin 483 kişinin yaralandığını açıkladı. Enkazlardan 7 bin 840 kişi sağ olarak çıkarıldı.

00:35 Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremde Diyarbakır'da yıkılan binanın enkazından, arama kurtarma çalışmaları sonucu yaklaşık 20 saat sonra 2 kişi yaralı olarak çıkarıldı.

00:34 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yıkılan bir binanın enkazından 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

00:24 Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

00:11 Depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 63 hesap yöneticisiyle ilgili işlem başlatıldı

00:10 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanların kurtarılmasına destek verecek Malta ekibi, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

00:09 Hatay'da depremden 17 saat sonra bina enkazından 1 kişi sağ çıkarıldı

00:08 Depremde yaralanan yaklaşık 45 vatandaşı taşıyan askeri uçak, Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

00:04 Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Kastamonu'dan bölgeye 46'sı komando olmak üzere 353 kişilik ekip görevlendirildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

7,7 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

GAZİANTEP'TE 6,4 VE 6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

KAHRAMANMARAŞ'IN ELBİSTAN İLÇESİNDE 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.