VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li senatörlerden TikTok yasağına destek
Şehit Piyade Er Adem Avunan, Bingöl'de son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti
Helikopter pervanesinin çarptığı albay şehit oldu
Lukaşenko: Belarus'taki askeri havaalanına saldırıda bulunanlar yakalandı
Türkiye, İsrail'in Batı Şeria'da artan saldırı ve şiddet eylemlerini kınadı
Refakatçisi olmayan 1613 çocuk ailesine teslim edildi
Bulgaristan'dan Türkiye'deki deprem bölgelerine 70 konteynerin sevkiyatı başladı
İstanbul'da kömürlüğü çöken 7 katlı bina tahliye edildi
Putin'den Rusya'da deprem tehlikesi olan bölgelerdeki durumu gözlemleme talimatı
Stoltenberg'den Türkiye-İsveç-Finlandiya müzakere sürecine ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan 'deprem bölgesinde salgın' açıklaması
ABD'de 6 Ocak Kongre baskınına ait yeni görüntüler tartışmalara neden oldu
İstanbul Havalimanı dünyanın en iyileri arasına girdi
Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşından ikisi ölü bulundu
Belçika'da depremzedeler için toplanan bağış 11,6 milyon avroya ulaştı
BM: Kadın hakları alanında radikal yön değişimine ihtiyaç var
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı: Kimliği belirsiz cenazelerle ilgili kimliklendirme çalışmalar...
Projeye aykırı işlem yapılan iş yeri mühürlendi: İki dükkanı birleştirmiş
'Ek bütçe' iddiasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
Sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı 19 bin 405'e ulaştı
Verem tedavisini reddeden hastaya tutuklama kararı çıkarıldı
Türkiye ile Brunei Darusselam arasında 5 anlaşma imzalandı
07 Mart 2023 Salı 15:21:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 15:21:00

Depremde iş yerleri yıkılanlar enkazdan çıkacak eşyalarını bekliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da iş yerleri yıkılan vatandaşlar, enkazlardan eşyalarının çıkmasını umut ediyor.

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma, ağır hasarlı olanlarda ise yıkım işlemleri sürüyor.

İş makineleri ile yürütülen çalışmaları izleyen depremzedeler, bebek kıyafetleri, oyuncaklar, Yeni Malatyaspor atkısı, çeşitli kitaplar ve bazı özel eşyalarının çıktığını görünce duygu dolu anlar yaşıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde ikinci sarsıntıda yıkılan 4 katlı binanın sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyor.

Binanın girişinde lastikçi dükkanı bulunan esnaf Abdullah Alan, AA muhabirine, evinin de ağır hasar alması nedeniyle eşi ve iki çocuğunu il dışındaki yakınlarının yanına gönderdiğini belirtti.

Alan, ilk depremin ardından çocukları ve eşiyle evlerinden güvenli bir yere geçtiklerini, iş yerinin ise sağlam olduğunu vurgulayarak, "Şartelleri ve doğal gazı kapatarak iş yerinden çıktım. Çocuklarımı bıraktığım güvenli alana varamadan ikinci deprem oldu. Daha sonra iş yerimin bulunduğu binanın yıkıldığını öğrendim. Allah'tan ilk depremde yıkılmadı. İçinde üç aile oturuyor. Onlar da ilkinde boşaltmış, korkudan içeri girmemişler. Tek sevindiğimiz şu an bu binada kimsenin canına bir zeval gelmedi, onunla teselli buluyoruz." dedi.

Afetle insanların ev ve iş yerlerinin yıkıldığını anımsatan Alan, şöyle devam etti:

"Belki bir parça sağlam ürünümüz çıkar diye enkazın başında umutla bekliyoruz. Çünkü içeriden çıkacak malzeme ailemin geçimine katkı sunacak. Bugün artık insanların ne evi kaldı, ne iş yeri kaldı. Şuranın altından çıkacak 5 bin lira bize umut ışığı olacak. Belki hayata yeniden tutunmamızı sağlayacak ama hiçbir şeyin çıkmaması artık hayallerimizi yakıp bir köşeye çekilmemizi sağlayacak. Şuradan çıkacak en ufak bir parça bizi yeniden hayata bağlayacaktır." diye konuştu.

İsmetiye Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı binada oto lastik üzerine iş yeri olan Hacı Murat Çırak ise zor bir süreç olduğunu ancak canlarının sağ olmasına şükrettiklerini vurguladı.

Çırak, evinin de hasarlı olduğunu, aile bireylerini İstanbul'a bıraktığını ifade ederek, "Şimdi buraya geldik, enkaz altındaki malzemeleri çıkarmaya başladık. Bir mücadele veriyoruz. Mecbur çıkartacağız. Yoksa atıl vaziyette kalacak. Neticede kendi mesleğimiz. Mecburen bir yandan başlayıp, bir yerden tutunup hayata tekrar devam etmemiz lazım." dedi.

Aynı binada veteriner hekimlik yapan Enes Aydoğmuş da yaklaşık 10 senelik emeklerini enkazın altından bir şekilde kurtarma çabasında olduğunu kaydetti.

Etiketler : İsmetiye Mahallesi Enes Aydoğmuş Şifa Mahallesi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX