Depremde bacağı kesilen Aysima'nın eğitim talebi yerine getirildi

Kahramanmaraş'ta geçen yıl 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Aysima Deveci'nin ailesi ile kaldığı ev yıkıldı. Deveci ile birlikte annesi, babası ve 3 kardeşi de enkaz altında kaldı. 3 gün sonra enkazdan Aysima, 2 kardeşi ve annesi kurtarılırken, babası ve ağabeyi hayatını kaybetti. Aysima Deveci, enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk müdahalelerinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Deveci burada yapılan müdahalede sol bacağı dizinden ampute edildi. Diğer bacağında da zedelenme bulunan Aysima Deveci, hastanenin fizik tedavi bölümünde tedavisi devam ediyor. Derslerinden geri kaldığı için kendisine ortaokul düzeyinde branş eğitimi verecek öğretmen isteyen Aysima'nın talebi yerine getirildi. Kayseri Valiliği'nin talimatıyla hastanede matematik ve Türkçe öğretmenleri görevlendirildi. Deveci'nin tedavi gördüğü odada ilk ders verilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, "Öğrencimiz Aysima, asrın felaketinden etkilenen öğrencilerimizden bir tanesi. Uzun zamandır da hastanede tedavisi devam ediyor. Biz Valimizin talimatıyla öğrencimizin eğitime olan ihtiyacının bilgisini aldık. Pazartesi günü gelip Aysima ile tanıştık. Pazartesi gününden itibaren de çalışmalarımızı başlattık. 'Aysima seni çarşamba günü öğretmenlerinle buluşturacağız' dedik. Aysima'nın kayıtları halen Kahramanmaraş'taydı. Önce kaydını aldık. Burada bir okula kaydettirdik. Daha sonra bizim eğitim sistemimiz içerisinde hastane okullarımız vardır. Zaten şu anda hastane okullarımızda eğitim gören başka öğrencilerimizde var. Acil bir şekilde Aysima'nın kaydını hastane okuluna geçirdik. Ders programını yaptık. Öğretmenlerimizi görevlendirdik. Bugün de Aysima, türkçe ve matematik dersiyle derslerine başlayacak" dedi.

'1 AY İÇİNDE PROTEZ İLE AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Kayseri Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Havva Talay Çalış ise "Aysima geldiğinden beri ayağının üzerine basmıyordu ve sağ bacağında da depremde etkilendiği için fonksiyon kayıpları vardı. Aysima, en çok Türkçe öğretmeni görmek istiyordu. Bugün öğretmeninin geleceğini duyunca basmaya başladı. Bu sayede de motivasyonu tam oldu. Özellikle ilgilenen herkese teşekkür ediyoruz. Sağ bacağında fizik tedavisi devam ediyor. Sol bacağına da protezini planlıyoruz. 1 ay içinde protezi ile ayağı kaldırırız. Planlamamız bu şekilde" diye konuştu.

'OKULA GİTMEDEN ÖNCE OKUMAYI VE YAZMAYI ÖĞRENMİŞTİ'

Aysima'nın annesi Selver Deveci de kızının azmine dikkat çekerek, "Aysima okula gitmeden önce okuma ve yazmayı öğrenmişti. Girdiği yarışmalarda da hep birinci oldu. Dersleri her zaman çok güzeldi, hep takdirle gelirdi. Kızımın eğitimine devam etmesini istiyorum. Öğretmenleri geldiği için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

'ÇOK MUTLUYUM'

İlk dersi aldığı için mutlu olduğunu söyleyen Aysima Deveci ise şöyle konuştu:

"Herkese çok teşekkür ederim. Bugün söz verildiği gibi öğretmenler geldiği için çok mutluyum. Yanıma gelen Türkçe ve matematik öğretmenlerimizle birlikte derslerimize başlayacağız. Doktor olmak istiyorum. Eğer doktor olamazsam babama 'Öğretmen olacağım' diye söz vermiştim. Öğretmen olacağım."

İlk dersin ardından Deveci'ye, İl Milli Eğitim Müdürü Karaköse ve beraberinde heyet tarafından kitap hediye edildi. (DHA)