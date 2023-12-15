VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Yaşadığımız depreme rağmen büyümemizi devam ettiriyoruz"
Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail provakasyonu
"2025 yılında açmayı hedefliyoruz"
Bahçeli'den Başkan Erdoğan'a jest
Türkiye ile Arnavutluk'tan, diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yılı dolayısıyla ortak açıklama
Emine Erdoğan'dan Gazze'den Türkiye'ye getirilen hasta çocuklara ilişkin paylaşım
15 Aralık 2023 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 13:30:00

Depremde 42 kişinin öldüğü binanın betonunun "elle ufalanır" durumda olduğu saptandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Hatay'da 6 Şubat'taki ilk depremde 42 kişinin öldüğü 75. Yıl Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki 8 katlı apartmanın, depremlerde yıkılması ve 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar binanın müteahhidi Mustafa Erdoğan K, statik proje müellifi Cemil U, mimar ve teknik uygulama sorumlusu Raci C. ile firari arsa ortaklarından Mustafa Kemal Ş. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer alan müşteki beyanlarında, binanın saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde kısa süre içerisinde yıkıldığına yer verildi.

Depremde yıkılan 75. Yıl Apartmanı'nın yanında ve çevresindeki diğer binaların ise yıkılmayıp ayakta kaldığı belirtilen iddianamede, 1996'da yapımına başlanan binaya ilişkin zemin etüt raporunun bulunmadığı da bildirildi.

YÖNETMELİĞE YETERİNCE UYULMAMIŞ

İddianamede, Karadeniz Teknik Üniversitesi heyetince hazırlanan bilirkişi raporunda ise şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu binanın deprem esnasında, gerekli ve yeteri mukavemeti göstermeyerek taşıyıcı sistemin düğüm noktalarında mafsallaşarak sınır deplasman değerleri aşıldığından bütünüyle yıkıldığı, enkaza ait betonun elle ufalanır durumda olduğu, görülebilir kolon ve kirişlerde malzemede ayrışmaların olduğu, binaya ait demirlerin incelenmesinde ise görülebilir yatay ve düşey elemanlardan pas paylarına dikkat edilmediği, pas payı altındaki donatılarda etriye aralıklarının olması gerekenden fazla olduğu, mesnetlere yakın kısımlarda etriye sıkıştırmasının yapılmadığı, demir bindirme payına dikkat edilmediği ve az olduğu tespit edildi."

İddianamedeki bilirkişi raporunda, "Donatı detaylandırması yetersizliği tespitiyle söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) esasına yeterince uyulmadığı" bilgisi de yer aldı.

Etiketler : antakya deprem beton soruşturma
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"
Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor

Fahriye Evcen setlere dönmek istiyor
Enerjik Atiye

Enerjik Atiye
Açılışa özel gösteriler

Açılışa özel gösteriler
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
'Kaykay'cı Sinan

'Kaykay'cı Sinan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX