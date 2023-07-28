VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yerli helikopter T70 orman yangınlarına müdahalede aktif görev alıyor
Türkiye ile İtalya, EURO 2032 için ortak adaylık başvurusu yapacak
Gri kategorideki terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi
Emine Erdoğan'dan muharrem ayı ve aşure günü paylaşımı
"Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Bingöl'de 3 bin 47 ağır hasarlı yapı tespit edildi
Milli atlet Edanur Tulum, EYOF'ta gümüş madalya kazandı
28 Temmuz 2023 Cuma 12:23:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 12:23:00

Depremde 40 kişinin öldüğü binanın 2 müteahhidine 22 yıl 6'şar ay hapis talebi

Kaynak: AA

ABONE OL

Adana'daki Sami Bey Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılmasına ilişkin soruşturma kapsamında firari müteahhitler Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pazarcık merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde yıkılması nedeniyle 40 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki 16 katlı binanın firari müteahhitleri Aybaba ve kızı Çelik hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda, yapının üzerine inşa edildiği alanda taşıma gücü sorunu gözükmediği, binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı neden bulunmadığı aktarıldı.

"KUSURLU İMALAT"TAN SORUMLU TUTULDULAR

Numuneler üzerindeki analizlere yer verilen raporda, "Yapıdan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhitleri Abdullah Aybaba ile Eda Aybaba Çelik'in sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İnşaatın tekniğine uygun imal edilmesinden sorumlu olan sanıkların, yıkılan binanın proje yapım ve iş bitimi aşamasında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmedikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Binanın göçük altında kalması sonucu 40 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden oldukları, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanıkların 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ve kızı Eda Aybaba Çelik hakkında Adana 4. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı.

Etiketler : adana deprem sami bey apartmanı soruşturma
Bodrum performansı

Bodrum performansı
Deprem fobisine Tiny House çözümü

Deprem fobisine Tiny House çözümü
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama
Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor

Nesrin Cavadzade kendini eve kapattı! Zor günler geçiriyor
Evlilik yakında

Evlilik yakında
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX