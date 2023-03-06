VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Belarus'ta eski cumhurbaşkanı adayı Tikhanovskaya'ya 15 yıl hapis cezası
Şanlıurfa'da yıkılan 6 katlı binanın enkazı kaldırıldı
Yaralıya müdahale eden sağlık ekibine otomobil çarptı: 1 sağlıkçı hayatını kaybetti
Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında çıkan olaylara ilişkin gözaltı sayısı 9'a yükseldi
Depremde zarar görmeyen 3 bin 500 yıllık "Maraş Fili" korumaya alındı
Bakan Akar birlik komutanlarıyla toplantı yaptı
Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de
Hatay'da su ve gıda kolileri "Gezici Sosyal Market" tırlarıyla depremzedelere ulaştırılıyor
Deprem bölgelerinde görev yapan Kazak ekibe devlet nişanı
TFF, maçlardaki provokatif eylem ve söylemlerle ilgili cezai işlem uygulayacak
Etiyopya'dan insani yardım çağrısı
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 5 ilde kuralar çekilecek
Suudi Arabistan'da depremzedeler için toplanan bağış, 126 milyon doları aştı
ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Türk Dışişleri'ne çağrıldı
Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesinde uzlaşının "yakın” olduğunu söyledi
Depremlerin 1. ayında devam eden çalışmaları paylaştı
Türkiye'deki depremler... "Kurtarma ekipleri inanılmaz işler başardı"
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
WhatsApp, AB kurallarına uymayı kabul etti
Arap ülkeleri, destekleriyle Türkiye'yi yalnız bırakmadı
Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısına katıldı
Bakan Nebati: Ekonomik ilişkilerimizi artırarak devam edeceğiz
Hatay'da depremler zeytin bahçesini ikiye ayırdı
Kabine toplandı! İşte gündem maddeleri...
06 Mart 2023 Pazartesi 14:55:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 14:55:00

Deprem yardımlarını evine götüren 4. sınıf emniyet müdürü tutuklandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddiasıyla hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine tekrar gözaltına alınan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken gittiği deprem bölgesinden bazı yardım malzemelerini evine getirdiği iddiasıyla gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Y.I'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Şüpheli, tutuklamaya yönelik yakalama kararının ardından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin yardım malzemelerini resmi araca yükleyerek Tekirdağ'a getirmesi üzerine diğer polis memurlarının şikayette bulunduğu ve Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yardım malzemelerini kamerayla tespit ettiği öğrenildi.

"İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI, PERSONEL AÇIĞA ALINDI"

Tekirdağ Valiliğinden dün yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, "İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur. Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Etiketler : deprem yardım emniyet müdürü tutuklama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX