  • BIST
    1126.77
  • Dolar
    7,6689
  • Euro
    8,9140
  • Altın
    459,1740
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BDDK'dan yeni düzenleme: Yüksek limitli kredi kartının yolu açıldı
Bakan Selçuk'tan velilere 'güveniniz için teşekkürler' mesajı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferansa hazırız
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Müttefiklik ruhuna aykırı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika deprem açıklaması
Başkan Erdoğan: Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
FETÖ'cü KPSS hırsızlarından hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 50'si yakalandı
Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandı!
HDP'li 7 vekil için fezleke düzenlenecek
Sinan Akçıl eski sevgililerini aldattığını itiraf etti: İlk kez tek eşliyim
Can Tanrıyar ile davalık olan Yaşar İpek duruşmaya yine gelmeyince zorla getirme kararı çıktı
Başkan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti
Hatay'da orman yangınında çakmakla yakalanan şüpheli tutuklandı
Marmara depreminin ardından deprem uzmanı uyardı: O fay hala aktif!
AB'den mahkemenin Apple kararına itiraz
Pakistan'da binlerce Hindu Hindistan'ı protesto etti
MEB'den meslek liseleri için flaş staj kararı
Bakan Selçuk duyurdu: Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçları geri ödeme listesine aldık
Rusya'dan Lukaşenko çıkışı: Bu karar hukuka aykırı"
"İnsanlık yararına teknolojiler" yarışıyor
Çapa Tıp Fakültesi'nde güvenlik görevlisi saldırıya uğradı
Katar, rengini belli etti! Arap Birliği Başkanlığını devralmayı reddetti
Ankara Valiliği'nden koronavirüsle mücadelede yeni kararlar alındı
Başkan Erdoğan cemaate seslendi
25 Eylül 2020 Cuma 15:41:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 16:02:00

Deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu: Marmara Denizi'ndeki fay aktif

ABONE OL

Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri'de geçen yıl 26 Eylül'de meydana gelen Silivri Depremi'ni değerlendirirken, “Marmara'nın içinde Silivri'nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Ancak bu depremler insanların hissedeceği büyüklükte değil” dedi. Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, "Buradaki fay halen aktif. Marmara'nın içinde Silivri'nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Bu depremler insanların hissedeceği büyüklükte değil. armara'ya girişi ile Marmara'daki bu çukurda oluşu arasında fark var. 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi olası Marmara depreminin öncüsü değil" açıklamasında bulundu.

Jeofizik Mühendisliği Bölümü eski öğretim üyesi Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri açıklarında geçen yıl 26 Eylül’de kaydedilen 5,8 büyüklüğündeki depremden bu yana yaklaşık 1 yıl geçtiğini, bu tarihe kadar Marmara Denizi’nde bekledikleri aktiviteyi gösterecek herhangi bir deprem olmadığını anlattı.

Gündoğdu, geçen yıl meydana gelen deprdemin, 1912 kırığının devamı niteliğinde bir yer sarsıntısı olduğunu vurgulayarak, “Buradaki fay halen aktif. Marmara’nın içinde Silivri’nin açıklarında bir yoğunluk var. Bu yoğunluk birkaç depremin peş peşe oluşu şeklinde. Bu sarsıntılar insanların hissedeceği büyüklükte değil. Bunları rasathanenin verdiği verilerde, haritalarda görüyoruz. 5.8 büyüklüğündeki deprem ters bir faydı. Bu ters fayın oluşu biraz garipti” dedi.

Dr. Oğuz Gündoğdu, Silivri yakınlarında 1912 yılında Tekirdağ Şarköy’de Richter ölçeğine göre 7.3 büyüklüğünde deprem olduğunu, oradaki enerjinin boşaldığını, Saroz Körfezi’nden itibaren oradaki kolun kırıldığını bildirirken, yönetiminde kendisinin de bulunduğu Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’nin (DOHAD) arazide yerleştirdiği yer hareketlerini ölçen aletlerin ters atımlı geçen yılki deprem öncesinde hiçbir anormal veri göstermediğine dikkat çekti.

Dr. Gündoğdu, teknik olarak oluşumu tam açıklanmayan bu deprem ile ilgili “Doğu Anadolu Fayı”nı 1971 Bingöl depremi sırasında arazi çalışması yaparken fark eden Türkiye’nin yetiştirdiği önemli yer bilimcilerinden Esen Arpat’ın kendisine teknik yönden izah etmeye çalıştığını anlatırken, “Bu fayın Marmara’ya girişi ile Marmara’daki bu çukurda oluşu arasında fark var. 5.8 büyüklüğündeki Silivri Depremi olası Marmara depreminin öncüsü değil” diye konuştu.

Silivri’deki 5,8 depreminin ardından Avcılar'da bir cami minaresinin yıkıldığını, bazı okul ve kamu binaları için yıkım veya güçlendirme kararları alındığını, başta öğretmenler olmak üzere toplumun büyük kesimimin olası afetlere karşı hazırlıksız olduğunun görüldüğünü belirten Dr. Oğuz Gündoğdu, başkanı olduğu Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği’nin (MAGDER) pandemi nedeniyle planladığı afet eğitimlerini ertelemek zorunda kaldıklarını ekledi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER