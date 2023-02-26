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26 Şubat 2023 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 12:15:00

Deprem uzmanı Naci Görür açıkladı! İşte 7'lik deprem beklenen 3 nokta

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de 7 büyüklüğünün üzerinde deprem beklenen bölgelerin başında İstanbul'u gösterdi. Yedisu-Erzincan-Karlıova ile Karlıova-Bingöl-Göynük aralarını işaret eden Görür, İzmir'deki tehlikeye de dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9saat arayla yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından 44 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi evsiz kaldı. Türkiye'yi yasa boğan afet sonrası yurdun her noktasında deprem korkusu yaşanmaya başladı. Prof. Dr. Naci Görür katıldığı bir televizyon programında, üç ayrı noktada 7'nin üzerinde deprem beklediğini söyleyip şöyle konuştu:

YEDİSU 243 YILDIR SUSKUN

"Türkiye'nin en tehlikeli deprem sınırı yaklaşık Karlıova ile Yunanistan'a kadar olan 1650 km. Doğu Anadolu Fay Hattı'nda ise Bingöl-Karlıova arasındaki alan akademik bir sorun. Arap levhası kuzeye doğru geldiği için orada depremler oluyor. Güneyde Hatay ve Adana havzası var. Hatay'da oldu. Levhanın hareketiyle enerji diğer faylara da transfer edilmiş olabilir. Adana havzasının devamı Kıbrıs'ta sınırlanır. Yedisu Erzincan-Karlıova arası ve Karlıova-Bingöl Göynük arasında 7.2 ila 7.4 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. En son 1780'li yıllarda 7.4 büyüklüğünde deprem üretmiş; o zamandan beri deprem yok. Üstelik Erzincan depremi oldu ve oraya stres birikti."

İSTANBUL'DA 2 FAY AYNI ANDA KIRILABİLİR

Türkiye'de en büyük deprem tehdidinin İstanbul'da olduğunu belirtip "Hazırlıklı olmalıyız" diyen Görür, şöyle devam etti: "Adalar fayı ve Kumburgaz fayı ya beraber ya da ayrı ayrı kırılacak. Batı Tekirdağ fayının da 1912'de kırıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da deprem olacak dememizin nedeni bilimsel gerçeklik. Marmara Bölgesi'nde Bursa, Çanakkale, Balıkesir yörelerinde de beklenen Marmara depreminde hassas bölgeler olduğunu bilmek lazım."

İZMİR'DE 13 AKTİF FAY VAR

Naci Görür, İzmir bölgesindeki deprem riskine de dikkati çekti: "İzmir fayı ciddi bir fay ve 7 ve üzerinde bir deprem üretebilir. O bölge zayıf zemin. İzmir bölgesinde yaklaşık 12-13 tane aktif fay var."

Etiketler : naci görür deprem istanbul izmir erzincan bingöl

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