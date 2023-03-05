Deprem soruşturmasında tutuklu sayısı 247'ye yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 247'ye yükseldi.

Deprem soruşturmalarında 93 müteahhit, 123 yapı sorumlusu, 13 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi tutuklandı.