28 Şubat 2023 Salı 11:43:00 - Güncelleme:28 Şubat 2023 Salı 11:43:00
Deprem soruşturmalarında tutuklu sayısı 203'e yükseldi
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısı 203'e yükseldi.
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