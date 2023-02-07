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07 Şubat 2023 Salı 06:12:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 06:12:00

Deprem sonrası sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'dan üzücü haber

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli bir şekilde hissedildi. Yayınladığı yemek videolarıyla tanınan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da, Hatay'da meydana gelen depremde ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı.

Türkiye'de son yılların en büyük depremlerinden biri meydana geldi. Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kahramanmaraş depremi yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin ardından çevre illerde yoğun artçı sarsıntılar kaydedildi. AFAD, Kızılay ve devletin ilgili birimlerinden peş peşe açıklama ve uyarılar yapıldı.

Yayınladığı yemek videolarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'dan üzücü haber geldi. Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz da ailesiyle birlikte göçük altında kaldı.

Fenomenin kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

Semiha Duymaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda kardeşi Taha Duymaz ve ailesinin göçük altında kaldığını söyleyerek yardım istedi.

"TAHA ENKAZ ALTINDA"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:

Semiha Duymaz, "Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında" ifadelerini kullandı.

Semiha Duymaz'a çok sayıda destek mesajı geldi.

Etiketler : Sosyal medya Kardeşim Melek Taha Umut

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