Deprem sonrası renk değişimi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesindeki Yeşilgöz obruğundaki su önce tamamen kurudu. Günler sonra su seviyesi eski konumuna gelirken, suyun rengi de değişti.



Daha önce turkuaz rengini andıran görüntüsü ile dikkat çeken doğa harikası Yeşilgöz'ün suyu deprem sonrası kahve rengi oldu. Çamurlu suyu andıran Yeşilgöz'ün son durumu kameralara yansıdı.