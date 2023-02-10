VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Baykar'ın deprem yardımları 655 milyon liraya ulaştı
"Madencilerimiz cansiperane mücadele veriyor"
Deprem sonrası oluşan 30 metre derinliğindeki yarık böyle görüntülendi
Asrın felaketi NASA tarafından görüntülendi
Rönesans Rezidans'ın müteahhidi kaçmak isterken yakalandı
Kahramanmaraş'taki fay kırığı böyle görüntülendi
SSK ve BAĞ-KUR aylık ödemelerinin tarihi öne çekildi
"Deprem bölgesinde başsavcılıklar ve kolluk çalışmalarını artırdı"
Başkan Erdoğan'dan kira desteği açıklaması
İskenderun'da 6 kişilik ailenin kurtarıldığı enkazdan 107 saat sonra 2 kişi daha çıkarıldı
Mehmetçik depremlerin ardından Hatay'ın asayişi için devriye görevi yapıyor
"Depremzedelerimizin yaralarını saracağız"
"Asrın felaketi" sonrası Belçika'daki dayanışmayı anlattı
Spor dünyasının depremzedelere desteği devam ediyor
İstanbul Havalimanı depremin lojistik merkezi oldu
THY'den yurt içi ve deprem bölgesi bağlantılı yurt dışı uçuşlara ücretsiz değişiklik hakkı
Depremden etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi
Deprem bölgesine 130 saat uçuş yaptı
Almanya, deprem bölgesi için Türkiye'ye yardım göndermeyi sürdürüyor
Adana'dan 80 depremzede askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Sanayicilerin deprem bölgesine yönelik yardımları aralıksız sürüyor
Kremlin: Türkiye'ye depremlerden ötürü verdiğimiz destek sürecek
İHH, 3 bin 359 kişilik ekibiyle deprem bölgelerinde
NATO Türkiye'ye barınma tesisleri gönderiyor
10 Şubat 2023 Cuma 19:58:00 - Güncelleme:10 Şubat 2023 Cuma 19:58:00

Deprem sonrası oluşan 30 metre derinliğindeki yarık böyle görüntülendi

Kaynak: İHA

ABONE OL

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, Hatay'da bir köydeki zeytin bahçesini ikiye böldü. Yaklaşık 30 metre derinliğinde ve 200 metre genişliğinde olan yarık, depremin şiddetini gözler önüne serdi.

Hatay'da deprem sonrası bir köydeki zeytin tarlasını ikiye bölen 30 metre derinliğinde yaklaşık 200 metre genişliğinde dev bir yarık oluştu. Bölge sakinleri depremde büyük bir patlama sesi duyduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü İlçesi'ne bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. Yaklaşık 30 metre derinliğinde 200 metre genişliğindeki çukur vatandaşları ise tedirgin etti. Oluşan dev yarık dron ile havadan da görüntülendi. Bazı vatandaşlar deprem sırasında büyük bir patlama sesi duyduklarını aynı bölgede yine yeşil ışık gördüklerini söyledi.

Olayı anlatan bölge sakinlerinden Aziz Gündüz , "Çok büyük bir patlama oldu, ben görmedim ama ses duydum. Sabah bu tarafa doğru baktığımda maalesef bu tarafta böyle bir yıkıntı gördük. Bu tarafa doğru tarlaydı dümdüzdü. Şimdi kepçe dahi inmez. Bilemiyorum ne olduğunu" dedi.

Abdullah Temizkan isimli bir diğer bölge sakini ise, "Patlama buradan çıkmış. Çökmüş böyle bir şey yok. Patladığını görenler var. İnanamadım. Buradan yeşil dumanlar çıkmış" diye konuştu.

Etiketler : Hatay Deprem patlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX