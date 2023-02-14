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14 Şubat 2023 Salı 08:50:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 08:50:00

Deprem sonrası hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı: Tek düşündüğüm çocuklarımdı

Kaynak: Sabah

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Gaziantep'te deprem anında görev yaptığı servise koşarak hastalarını tahliye eden Şeyma hemşire o anları anlattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Çocuk Servisinde görev yapan Şeyma Alakuş, Kahramanmaraş merkezli depreme Acil Servise inerken yakalandı.

Acil Servise giderken deprem başlayınca geri dönerek servisine koşup hastaları tahliye eden Şeyma Alakuş sergilediği davranışla büyük takdir topladı.

"O AN BİR ŞEY DÜŞÜNEMİYORSUN"

Sabah'ta yer alan habere göre Şeyma Alakuş, "Acil tarafına gitmiştim. Deprem olunca 'çocuklarım var' dediğimi hatırlıyorum. Onları almadan dışarı çıksam çok kötü olurdum. O an bir şey düşünemiyorsun, hastaları kurtaramasam da yanlarında olacaktım. Yanına koştuğum servisimde yatan hastamdı. Tanımadığım biri olsa da aynısını yapardım. Çünkü onlar önce Allah'a sonra da bize emanet. Hepsini tek tek tahliye ettik. Bir hastam çıkamamıştı, sarsıntı bitince arkadaşlarla birlikte onu da çıkardık" dedi.

"DEPREMDE İKİNCİ DERECEDE YAKINLARIMI KAYBETTİM"

O an ailesinin aklına geldiğini ama tahliyeleri tamamlayıp hastaları güvenli alanlara ulaştırdıktan sonra ailesiyle irtibat sağladığını söyleyen Alakuş, "Depremde ikinci derecede yakınlarımı kaybettim. Evimiz ağır hasar görmüş. 7 kişilik bir aileyiz. Kalacak yer olmayınca ailemi Bursa'ya gönderdim ama ben görevime devam ettim. Şimdi bir akrabamda kalıyorum. Ara ara sarsıntılar oluyor ama aklımız hep işimizde. Şimdi bir akrabamda kalıyorum. Ara ara sarsıntılar oluyor ama aklımız hep işimizde. Görevimize deva ediyoruz. Bu günleri atlatacağız. Her zaman umut var." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi Şeyma Alakuş

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