Deprem sonrası en çok göç Ankara'ya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 11 ilden, milyonlarca kişi başka şehirlere göç etmek zorunda kaldı. 4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı Ali Rıza Öner, depremler sonrası 2.7 milyon kişinin yerinden olduğunun hesaplandığını söyledi. Öner, Türkiye'de günlük kişi başı üretilen çöp miktarının bir kilogram olduğunu ifade etti. Öner, "Ortalama 1 milyon nüfuslu bir şehirde günlük bin ton çöp çıkar. Gelen çöp miktarındaki değişimle herhangi bir şehirdeki nüfusun artış ve azalış sayısını tahmin edebiliyoruz" diye konuştu.

ADANA'DA YÜZDE 20 DÜŞÜŞ

Öner, "Örneğin, Adana'da depremleri izleyen ilk günlerde bertaraf sahasına gelen çöp miktarı bir anda yüzde 20 düştü" dedi. Ankara'nın bu depremde en çok göç alan şehirlerin başında geldiğini kaydeden Öner, "Günlük gelen çöp miktarında 600 ton artış var bu da bize Ankara'nın 600 bin civarı göç aldığını gösteriyor. En büyük artış Altındağ, Keçiören, Yenimahalle ilçelerinde.