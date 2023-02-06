Deprem sonrası Elon Musk'tan Türkiye açıklaması: Hemen göndeririz
Kaynak: AA
Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklama yapan SpaceX sahibi Elon Musk, 'Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir.' dedi.
SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu.
Musk, "Türk hükümeti onay verir vermez, SpaceX şirketimiz Starlink uydularımızı Türkiye'ye gönderebilir." ifadelerini kullandı.
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