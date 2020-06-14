  • BIST
    109835
  • Dolar
    6,8191
  • Euro
    7,6779
  • Altın
    379,3570
İstanbul
20 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ordu'da otel inşaatında göçük: 1 kişi yaralı, 1 işçi aranıyor
AFAD: 2 evin hasar gördüğü, 8 vatandaşımızın yaralandığı tespit edilmiştir
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Bingöl açıklaması
Koronavirüs 14 Haziran tablosunu açıklayan Bakan Koca'dan flaş uyarı: Hedeften uzaklaşıyoruz
Bingöl'deki depremle ilgili Bakan Kurum'dan son dakika açıklama: Can kaybımız yok
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Süreci yakından takip ediyoruz
Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl depremini aylar öncesinden uyarmış
Deprem sonrası Bingöl Valisi'nden flaş açıklama: 10 evimizde çökme var
Bingöl depremi sonrası flaş açıklama: 'Çok sayıda artçı...'
Rus paralı askerlerden Libya'da alçak tuzak!
Bingöl'de korkutan deprem!
ABD'de son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 691 ölüm
İstanbul Havalimanı'nda önemli gün!
BAE'nin IKBY bölgesinde PKK'ya mali destek verdiği iddia edildi
Nijerya'da Boko Haram saldırısı: 30 ölü
Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
MHP Lideri Bahçeli'den 'Ayasofya' açıklaması
Libya'da hükümet güçlerinin güneydeki stratejik zaferi: Eş-Şuveyrif
BAE'nin şu yaptığına bak! Terör örgütü PKK'ya para transferi
"ABD'de olanlar bazı derin iç krizlerin tezahürü"
Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Altın bazlı yatırım fonlarına girişte ocak-mayıs rekoru
Uzungöl bu projeyle eski haline kavuşacak!
Kağıthane'de gasp dehşeti... 19 yaşındaki öğrencinin bıçaklanma anı kamerada
14 Haziran 2020 Pazar 18:39:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 20:43:00

Deprem sonrası Bingöl Valisi'nden flaş açıklama: 10 evimizde çökme var

ABONE OL

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 10 evin çöktüğünü ifade etti.

Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 ev çöktü. Can kaybı bilgisi yok. Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda" dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok" bilgisini verdi. Vali Ekinci, "Şu an itibariyle Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında Kaynarpınar köyünde depremi yaşadık. İki güvenlik kulemiz çöktü. 3 arkadaşmız yaralandı. Bir korucumuz göçük altında. Bölgedeki iki köyde 10 evimiz çöktü" diye konuştu.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER