Deprem sonrası Bingöl Valisi'nden flaş açıklama: 10 evimizde çökme var

Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada "Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir" denildi.



BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Dinarbey ve Elmalı köylerinde 10 ev çöktü. Can kaybı bilgisi yok. Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki gözetleme kulesinde hasar meydana geldi, 3 güvenlik görevlisi yaralandı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda" dedi.

Bingöl Valisi Kadir Ekinci "Bir karakolda gözetleme kulesi yıldı 3 kişi yaralandı. Henüz can kaybı bilgisi yok" bilgisini verdi. Vali Ekinci, "Şu an itibariyle Karlıova ve Yedisu ilçeleri arasında Kaynarpınar köyünde depremi yaşadık. İki güvenlik kulemiz çöktü. 3 arkadaşmız yaralandı. Bir korucumuz göçük altında. Bölgedeki iki köyde 10 evimiz çöktü" diye konuştu.

GÖÇÜK ALTINDA KALANLAR VAR

Bingöl Valiliği, deprem bölgesinde 1'i güvenlik korucusu 7 kişinin göçük altından kurtarıldığını, göçük altında kalan 1'i güvenlik korucusu 3 kişinin ise kurtarılması çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.



Valilikten yapılan açıklamada ayrıca "Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp, vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiştir" denildi.

