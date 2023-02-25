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25 Şubat 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 10:00:00

Deprem mağduru kiracı, ev sahibine dava açabilir

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Avukat Dilek Yüksel, deprem nedeniyle maddi ve manevi zarar gören afetzedelerin yasal haklarını anlattı.

Deprem nedeniyle maddi ve manevi zarar gören afetzedelerin yasal haklarını anlatan avukat Dilek Yüksel, hayatını kaybeden kişiler için destekten yoksun kalma tazminatı talep edilebileceğini söyledi. Yüksel, kusur ve ihmali olanların cenaze ya da tedavi masrafları, iş gücünün kaybıyla ilgili zararları karşılamak zorunda olduğunu da belirtti.

İŞÇİ YAKININA ÖLÜM TAZMİNATI

Evi zarar gören kiracıların da mülk sahibine dava açabileceğini dile getiren Dilek Yüksel, "Ev eşyası gibi maddi kayıp varsa hem maddi hem manevi tazminat davası açılabilir. Ev sahibi, kusuru bulunmadığını kanıtlarsa sorumluluktan kurtulabilir. Kiracılar bina ve yapı sahiplerine de dava açma hakkına sahip. Yapı sahibi binanın yapımında her türlü özeni gösterdiğini kanıtlasa bile sorumluluktan kurtulamaz" diye konuştu. Depremde ölen işçinin yakınlarına ilişkin de konuşan avukat Yüksel, şöyle devam etti: "Çalışanın kıdem tazminatı hakkı varsa ailesi bunu talep edebilir. Ölen isçinin yakınları, kıdem tazminatı talep edilemeyen hallerde ölüm tazminatı alabilir."

DASK'I HATIRLATMAYAN BANKA ZARARA ORTAK

Zorunlu Deprem Sigortası'na da değinen Yüksel, "DASK poliçesi olanlara en fazla 640 bin TL verilir. Ödeme en geç 30 günde yapılır. Süresi dolan sigortanın yenilenmesi için bilgilendirme yapılmalı. Yargıtay'a göre, DASK sigortası dolup da yeniletmeyen depremzedelerin mağduriyetinden hatırlatma yapmayan bankalar da sorumlu olur" dedi.

Etiketler : deprem afetzede kiracı ev sahibi dask zorunlu deprem sigortası

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