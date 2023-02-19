Deprem korkusu yerini çocuk cıvıltısına bıraktı
Kahramanmaraş'ta Melikgazi Belediyesi bölgeye Kayseri'den çocuk parkı malzemesi göndererek çadır kent kurdu.
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta vatandaşların yaralarının sarılması için bölgeye yardımlar devam ederken, Melikgazi Belediyesi bölgeye Kayseri'den çocuk parkı malzemesi göndererek çadır kent kurdu. Kurulan parkta eğlenen çocuklar, depremin etkisini unutarak keyifli vakit geçiriyor.
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- Deprem korkusu yerini çocuk cıvıltısına bıraktı
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