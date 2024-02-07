Deprem konutları teslim ediliyor... Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'ya gidecek

Depremden etkilenen illerden olan Şanlıurfa'da, depremlerde 10 bin 538 yapı "yıkık", "acil yıkılacak" ve "ağır hasarlı" olarak kaydedildi.

Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan TOKİ ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki afetzedeler için depremin hemen ardından konut yapımı için çalışmalar başlatıldı.

TOKİ marifetiyle merkez ilçeler Eyyübiye'de 3 bin 202, Karaköprü'de 733, Birecik ilçesinde 534 olmak üzere toplam 4 bin 469 konut etaplar halinde yapılıyor. Tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapılan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun ve spor alanları, otopark, yeşil alanlar ve dükkanlar da bulunuyor.

KURA ÇEKİMİ VE ANAHTAR TESLİMİ BUGÜN YAPILACAK

Deprem bölgesinde bulunan Başkan Erdoğan, bugün Harran Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenecek Deprem Konutları Kura ve Teslim Töreni'ne katılacak.

Burada deprem konutlarının hak sahipleri belirlenerek anahtarları teslim edilecek.

BAŞKAN ERDOĞAN, ŞANLIURFA'YA GİDECEK

Başkan Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ta dün deprem konutlarının kura törenine katılan Başkan Erdoğan, buradaki temaslarının ardından bugün Şanlıurfa'ya geçecek.

11 Nisan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak olan AK Parti'nin aday tanıtım toplantısına katılacak.

Başkan Erdoğan'ın bu toplantının ardından, Harran Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'ndaki Deprem Konutları Kura ve Teslim Törenine de katılması bekleniyor.