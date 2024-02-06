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"Asrın felaketini asrın dayanışmasıyla atlattık"
06 Şubat 2024 Salı 14:23:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 14:23:00

Deprem konutları teslim ediliyor! Bahçeli: Başaramaz diyenlerin yüzü kızardı

Kaynak: AA

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde “Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Devlet-millet dayanışması şükürler olsun ki imrenilecek şekilde tezahür etmiştir.

Fedakarca görev yapan, yıkımın altında uzanacak bir el bekleyen kardeşlerimize Hızır gibi yetişen herkesten Allah razı olsun.

Bir yıl içinde felaketin derin izleri hızla silinmekle kalmamış, depremzede vatandaşlarımızın acil nitelikli insani ihtiyaçları gecikmeksizin karşılanmıştır.

Etiketler : deprem devlet bahçeli konut
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