VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa Birliğinden Gazze'de iki devletli çözüm vurgusu: "İsrail reddetmekte ısrar etse de barış geti...
Kaybetme korkusu mu?
Kentte şiddetli fırtına uyarısı: İstanbul Valiliği uyardı
İhmal edilen İstanbul için çare 31 Mart: "Yükseliş dönemini hep birlikte başaracağız"
Deprem bölgesinin yeniden inşası sürüyor: 930 şantiyede, 110 bin 450 kişi çalışıyor
Altun, İsrail'in kara propaganda faaliyetine değindi: "Bu kez başarılı olamıyorlar"
19 Ocak 2024 Cuma 20:14:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 20:14:00

Deprem bölgesinin yeniden inşası sürüyor: 930 şantiyede, 110 bin 450 kişi çalışıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinin yeniden inşası için 11 ilde bulunan 930 şantiyede, 110 bin 450 kişi ile çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 ilde, 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışanla 7 gün 24 saat sahada olduklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini bildirdi.

"Depremden etkilenen 11 şehrimizde 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" ifadelerini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

307 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YAPIMI SÜRÜYOR

Açıklamada ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürdüğü, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere 307 bin konutun yapımının devam ettiği bildirildi.

Konutların yapımı sürerken şehir meydanları, merkezleri ve ana caddelerin de yapım çalışmalarına devam edildiği belirtilen açıklamada, zemini müsait yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ'nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkanı sunulduğu hatırlatıldı.

Etiketler : deprem inşaatı çevre şehircilik 110 bin çalışan
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı

İnci Taneleri'nin yayın günü belli oldu! Afişi yayınlandı
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum

Karsu yardım çağrısında bulundu: Müzik enstrümanları arıyorum
Lübnan'da yoğun ilgi

Lübnan'da yoğun ilgi
Yeni aşkı İspanyol CEO!

Yeni aşkı İspanyol CEO!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX