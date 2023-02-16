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16 Şubat 2023 Perşembe 14:00:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 14:00:00

Deprem bölgesine kurulan mobil baz istasyonu sayısı 400'ü aştı

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde yürütülen Evrensel Hizmet Projeleri için kurulan römork baz istasyonları ivedilikle deprem bölgesine gönderilirken, mobil baz istasyonlarının sayısı 400'ü aştı.

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortaya çıkan büyük yıkımla elektrik kesintileri ve altyapıdaki tahribat baz istasyonlarını etkiledi. Akü ve jeneratörlerin de bitmesiyle bölgedeki mobil baz istasyonlarının 4 te 1'i devre dışı kaldı. Yıkımın şehir merkezlerinde yoğunlaşması kesintiden etkilenen kişi sayısını da etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu koordinesinde yürütülen kırsal kesimin ihtiyaçlarına yönelik Evrensel Hizmet Projeleri için kurulan römork baz istasyonları deprem sonrası ivedilikle bölgeye gönderildi.

2022 yılında hizmete başlayan Türksat 5B uydusu Ka-bant teknolojisi ile evrensel mobil istasyonlarına yüksek hızlı internet altyapısı sağlıyor. Böylece doğrudan Türksat 5B uydusuna bağlanan baz istasyonları altyapıda tahribat yaşanan deprem bölgesinde kritik bir işlev yerine getiriyor.

"RAN sharing" veya aktif şebeke paylaşımı olarak bilinen yöntemle çalışan baz istasyonları Türksat 5B uydusu üzerinden evrensel hizmet şebekesinin yönetim merkezine bağlanıyor.

TÜM ABONELER KULLANABİLİYOR

Evrensel Hizmet Projesi'nde kurulan altyapılardan 3 işletmeci Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone aboneleri de hizmet alabiliyor. Başta Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta olmak üzere iletişim ihtiyacı en yüksek seviyede olan bölgelerde kurulan evrensel mobil baz istasyonları acil iletişim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlıyor.

Deprem bölgesine gönderilen ve kurulan mobil baz istasyonlarının sayısı, römork, karavan ve kabin gibi tiplerle 400'ü aştı. Bu istasyonların yarıya yakını en büyük tahribatın olduğu Hatay'da kuruldu.

Deprem sonrası önlem alan Bakanlık ve BTK, işletmecilerin kendi mobil baz istasyonlarının da bu şebekeye aynı yöntemle bağlanmasını sağladı.

Baz istasyonlarının operatör başına kapasitesi paylaşım nedeniyle düştüğü için paylaşımlı kullanıma uygun olan bölgelerde RAN sharing baz istasyonunun tüm operatörlerce kullanımı devreye alındı.

ÇADIRKENTLERDE İLETİŞİM TERMİNALLERİ KURULUYOR

Türksat ilk günden itibaren, arama kurtarma ekiplerinin ihtiyaçlarına yoğunlaşırken, barınma alanları da mobil, VSAT ve fiber internetle donatıldı.

Tüm GSM firmaları ve internet servis sağlayıcıları tarafından, başta çadırkentler ve yeni oluşan bölgelerde, VSAT terminalleri, TÜRKSAT 5B uydusu üzerinden wi-fi kablosuz internet hizmeti, radyolink bağlantı ve fiber altyapı gibi hizmetlerin çok sayıda noktada ve ücretsiz olarak devreye alınmasına devam ediliyor.

Etiketler : ulaştırma ve altyapı bakanlığı mobil baz istasyonu deprem bölgesi

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