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28 Mayıs 2023 Pazar 15:40:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2023 Pazar 15:40:00

Deprem bölgesine kin kustular... Skandal paylaşım

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14 Mayıs'ta deprem bölgesinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüksek oy çıkması sonrası afetzedelere nefret kusanlar ikinci turda da kendini sandıkta gösterdi. İşte detaylar...

Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. 11 il, büyük yıkıma uğradı, 50 binin üzerinde insan hayatını kaybetti. Daha o bölgelerin yaraları sarılırken, ülkenin kaderini belirleyecek olan seçim geldi çattı.

DEPREMZEDELERE LİNÇ

14 Mayıs'ta deprem bölgesinde de milyonlarca kişi sandığa gitti. Ancak çıkan sonuçlar başta CHP'liler olmak üzere 7'li koalisyona oy verenleri rahatsız etti. Öyle ki hakaretler havada uçuştu, bazı yöneticiler depremzedeleri misafir ettikleri yerlerden göndermeye kalktı.

NEFRETİNİ KUSTU

Afeti yaşayanlara nefret kusanlar, bugün de kendini sandıkta gösterdi.

Bir seçmenin oyunu kullandıktan sonra pusulanın yanına yerleştirdiği küçük kağıtlara yazdığı notlar, 'bu kadarı da olmaz' dedirtti.

Tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana kullanan seçmenin "Kahrolasın Hatay", "Yıkılasın Maraş", "Enkazını görelim Malatya" ve "Acı çekesin Adıyaman" şeklinde beddualar yağdırıp, hakaret ettiği görüldü.

Etiketler : Deprem Bölgesi Seçim Kin ve Nefret
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