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16 Şubat 2023 Perşembe 14:45:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 14:45:00

Deprem bölgesine gönderilecek seyyar tuvalet ve banyoların imalatı hızlandı

Kaynak: AA

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Türk sanayicileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki depremzedelerin hijyen ve temizlik ihtiyacının karşılanması amacıyla seyyar tuvalet ve banyo imalatı üretimine hız verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Bakanlıkta faaliyete başlayan kriz merkezi, 7 gün 24 saat esasıyla bölgeye yönelik yardımları koordine ediyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgeleri yönetimleri, sanayiciler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerden gelen yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay aracılıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Önceliklere göre hijyen ve temizlik malzemesi üreticileriyle irtibata geçen kriz merkezi, Türkiye'nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarından malzemeleri bölgeye gönderirken söz konusu ürünleri üretme potansiyeli olan sanayiciler de bu alana yönlendiriliyor.

Bölgeye gönderilen hijyen ve temizlik malzemeleri arasında dezenfektan, kolonya, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, hijyenik ped, ıslak mendil gibi ürünler bulunuyor.

Zorlu kış koşullarının yaşandığı bölgede seyyar tuvaletler ve banyolar da önemli bir yardım kalemi olarak ihtiyaç listesinin ilk sıralarında yer alıyor.

Kriz merkezi koordinasyonunda taşınabilir tuvalet ve banyolar bölgeye ulaştırılıyor. Türkiye genelinde imalatçı KOBİ'ler, KOSGEB aracılığıyla prefabrik tuvalet ve banyo imalatlarını hızlandırdı.

İçinde mutfak ve tuvalet bulunan ofis tipi konteynerler de tırlara yüklenerek uygun konumlara kuruluyor.

HİJYEN MALZEMELERİ TIRLARLA GÖNDERİLDİ

Bu kapsamda, Ankara İvedik OSB'de bulunan endüstriyel temizlik ürünleri üreten firmalar da deprem bölgesinin hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin, çeşitli temel ihtiyaçlarla birlikte hijyen malzemelerinden oluşan 15 tırın bölgeye ulaştırıldığını belirterek, devlet-sanayici işbirliğiyle bölgenin yaralarını sarmak amacıyla gelen talepleri karşılamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade etti.

Başkent OSB'de konteyner üreten Nuriş Prefabrik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise bölgeye AFAD koordinesinde günde 50 yaşam konteyneri gönderdiklerini, çoklu ve tekli seyyar tuvaletler ile banyoları da üretim süreçlerinin ardından depremzedelerin hizmetine peyderpey sunduklarını belirtti.

Üreticilerden Necati Kandil de deterjan ve sıvı el sabunları gibi ürünler konusunda gelen talepleri karşıladıklarını kaydetti.

Etiketler : sanayi ve teknoloji bakanlığı deprem seyyar tuvalet seyyar banyo temizlik hijyen

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