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09 Şubat 2024 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:09 Şubat 2024 Cuma 15:00:00

Deprem bölgesine 100 bin yeni inşaat

Kaynak: TRT Haber

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Kalıcı deprem konutları hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Deprem bölgesinde 200 bin konutun yapımı sürerken, 100 bin yeni konutun inşası da başladı.

Deprem bölgelerinde 11 ilde 930 şantiye kuruldu. Deprem konutlarının hızla yükselmesi için 110 bin kişilik kadro çalışmalarına devam ediyor.

Deprem bölgelerinde devam eden 200 bin inşaat bulunurken, 100 bin yeni konutun inşası da başladı. 100 bin konutun 50 bini çelik konstrüksiyon köy evlerinden oluşuyor. 300 binden fazla inşaatın bir sene içinde tamamlanarak hak sahiplerine peyder pey teslim edilmesi planlanıyor.

KONUTLAR HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMEYE BAŞLANDI

6 Şubat depremlerinden 46 gün sonra yapımı başlayan deprem konutları bir yıl olmadan hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenlerle birlikte 46 bin konutun hak sahiplerine dağıtımı gerçekleşti. Önümüzdeki ay içerisinde de 30 bin konut daha teslim edilerek 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ'NE 255 BİN BAŞVURU

Bir taraftan da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın başlattığı Yerinde Dönüşüm Projesi'yle de vatandaşların evleri yapılmaya başlandı. Bu projeyle deprem bölgelerinde 255 bin kişi başvuru gerçekleştirdi.

Etiketler : deprem bölgesi konut hak sahipleri
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