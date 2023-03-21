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21 Mart 2023 Salı 07:33:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 07:33:00

Deprem bölgesine +1 destek

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Deprem bölgesindeki down sendromlu bireylere kucak açan Türkiye Down Sendromu Derneği 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde de onları yalnız bırakmadı. Bölgede bulunan 830 özel çocukla birebir ilgilenen dernek kuracağı konteyner sınıflarla eğitimlere devam edecek.

Deprem bölgesindeki down sendromlu bireylere kucak açan Türkiye Down Sendromu Derneği 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde de onları yalnız bırakmadı. Bölgede bulunan 830 özel çocukla birebir ilgilenen dernek kuracağı konteyner sınıflarla eğitimlere devam edecek.

BUGÜN ONLARIN GÜNÜ

Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü. Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki down sendromlu bireylere kucak açan Türkiye Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, bölgede kayıtlarına göre 830 down birey olduğunu dile getirdi. Gün Bilgin, depremin ilk günlerinden itibaren sahada olmaya çalıştıklarını söyleyerek çocuklara dikkat çekti. Bilgin dernek olarak kuracakları konteyner sınıflarla Down Sendromlu çocukların eğitimlerine devam edeceklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM

Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin, 830 gönüllü aileyi illere göre açtıkları WhatsApp destek gruplarına kaydettiklerini belirterek; "Sahadan, sosyal medyadan, kamu kurumlarından, WhatsApp gruplarından ve diğer kaynaklardan gelen yardım, destek verme taleplerini gönüllü ailelere ulaştırdık. Özel gereksinimli bireylerin bağışıklık sistemlerinin zayıf olması ve enfeksiyona açık olmaları, uyumsal davranışlar konusunda yeterince iyi olmadıkları için kalabalık ortamlarda aileler sorun yaşıyor" dedi. BÜLENT ŞANLIKAN

RESİMALTI KUTU

Hatay'da ikinci kez down sendromlu bebeğe hamile kalan Ebru Yazmanoğlu "Bir yıl önce Down sendromlu çocuğumu kaybetmiştim. Şimdi doğumunu beklediğim çocuğum da Down sendromlu, doğuma 2 hafta kaldı ve şehirde sağlıklı bir şekilde doğum yapabilmek için hastane bulamıyoruz. Yetkililerin bu sorun için bize destek olmasını rica ediyoruz" dedi.

Etiketler : Deprem bölgesi WhatsApp grupları Ebru Yazmanoğlu

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