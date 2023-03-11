Deprem bölgesinden tayin isteyen öğretmenlerin başvuruları 17 Mart'a kadar uzatıldı
Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden diğer illere tayin isteyen 1080 öğretmenin işlemlerinin gerçekleştirildiğini, sağlık raporu alamayan öğretmenlerin talebi doğrultusunda tayin başvurularının 17 Mart'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesindeki illerden diğer illere tayin talebinde bulunan 1080 öğretmenimizin nakillerini sağladık. Sağlık raporunu alamayan öğretmenlerimizin talepleri doğrultusunda başvurular için 17 Mart'a kadar ek süre veriyoruz." ifadelerini kullandı.
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