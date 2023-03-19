Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavisi sürüyor

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 20 bin 455 depremzededen 19 bin 559'u taburcu edildi, 896'sının tedavisi sürüyor.