Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1392 yaralının tedavisi sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 9 bin 186 vatandaştan 1392'sinin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 7 bin 794'ü taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Şu ana kadar kente getirilen 9 bin 186 yaralıdan 7 bin 794'ü taburcu edilirken, 1392 depremzedenin tedavisi sürüyor.
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