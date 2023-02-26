Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1188 yaralının tedavisi sürüyor
Kaynak: AA
ahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 14 bin 72 hastadan 1188'inin tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 12 bin 884 kişi taburcu edildi.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde enkazda kalarak yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.
Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınıp kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Kente getirilen 14 bin 72 yaralıdan 12 bin 884'ü taburcu edildi, 1188 depremzedenin tedavisi ise devam ediyor.
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