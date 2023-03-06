Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen yaralının tedavisi devam ediyor

Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1115 yaralının tedavisi devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 17 bin 239 hastadan 16 bin 124'ü taburcu edilirken, 1115 depremzedenin tedavisi sürüyor.