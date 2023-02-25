25 Şubat 2023 Cumartesi 23:10:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 23:10:00
Deprem bölgesinden 6 yaralı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
Kaynak: AA
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 6 kişi, ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.
Adana'dan kalkan ve depremde yaralanan 6 kişi ile 6 refakatçiyi taşıyan ambulans uçak, Atatürk Havalimanı'na indi.Sağlık görevlilerince sedyelerle uçaktan alınarak ambulanslara götürülen yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
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