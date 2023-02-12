255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi

Adana'dan hareket eden Türk Hava Kuvvetlerine ait "400M" tipi kargo uçağı yolcularıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Askeri personelin karşıladığı afetzedeler ile gönüllü yardım ekipleri, otobüslerle konaklayacakları yerlere hareket etti.

Uçakla İstanbul'a gelen Sevgi Yener, basın mensuplarına, Malatya'da depremi yaşadıklarını söyledi.

Yener, İstanbul'daki kızının yanına geldiğini dile getirerek, "Deprem sırasında evdeydik, çok büyük bir sarsıntı oldu." dedi.

"RABB'İM KİMSEYE BİR DAHA YAŞATMASIN"



Afetzedelerden Hatice Vural ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldiklerini belirtti.

Çok kötü şeyler yaşadıklarını aktaran Vural, "Rabb'im kimseye bir daha yaşatmasın. Allah, askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerinden de razı olsun. Bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Sancaktepe'den arkadaşlarıyla gönüllü olarak bölgeye giden Burhan Karaman da Hatay'da bir kişiyi sağ olarak enkazdan kurtardıklarını anlattı.