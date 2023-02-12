VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Adıyaman'da, depremin 152. saatinde bir kadın canlı çıkarıldı
Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
Hatay'da Ömer ile annesi depremden 150 saat sonra kurtarıldı
Kurtarma ekipleri depremzedeye enkazda tahkimat yaparak ulaştı
"Tesislerimizde baraj güvenliğini tehdit eden bir durum yok"
Gürcistan, Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden oldu
Katar Emiri Şeyh Temim, Türkiye'ye geliyor
Depremde 150'nci saat mucizesi
Hatay'da enkaz altında kalan çocuk 128 saat sonra kurtarıldı
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'de
Bakan Akar'dan yüzer hastanelere inceleme
Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor
9 bin 782 madenci deprem bölgedeki çalışmalara destek olmayı sürdürüyor
Deprem sırasında kara yollarında oluşan yarıklar onarılıyor
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı
255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi
Ligden çekilmek isteyen takımların taleplerini kabul etti
Kanadalılar Türkiye'deki depremzedeler için seferber oldu
Kolon kestikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı
Deprem bölgesine IKBY'den 70 iş makinesi
New York ve New Jersey, Türkiye'deki depremzedeler için tek yürek oldu
Nizip'te depremin 146. saatinde bir çocuk enkazdan kurtarıldı
149. saatte mucize kurtuluş! Bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
Depremzede çift yardım kolisinde buldukları cüzdanı sahibine iade etti
12 Şubat 2023 Pazar 10:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2023 Pazar 10:30:00

Deprem bölgesinden 255 afetzede ile gönüllü uçakla İstanbul'a getirildi

Kaynak: AA

ABONE OL

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler ile bölgede çalışan gönüllü yardım ekiplerinin de aralarında bulunduğu 255 kişi, askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Adana'dan hareket eden Türk Hava Kuvvetlerine ait "400M" tipi kargo uçağı yolcularıyla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.

Askeri personelin karşıladığı afetzedeler ile gönüllü yardım ekipleri, otobüslerle konaklayacakları yerlere hareket etti.

Uçakla İstanbul'a gelen Sevgi Yener, basın mensuplarına, Malatya'da depremi yaşadıklarını söyledi.

Yener, İstanbul'daki kızının yanına geldiğini dile getirerek, "Deprem sırasında evdeydik, çok büyük bir sarsıntı oldu." dedi.

"RABB'İM KİMSEYE BİR DAHA YAŞATMASIN"

Afetzedelerden Hatice Vural ise Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geldiklerini belirtti.

Çok kötü şeyler yaşadıklarını aktaran Vural, "Rabb'im kimseye bir daha yaşatmasın. Allah, askerlerimizden razı olsun. Kurtarma ekiplerinden de razı olsun. Bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

Sancaktepe'den arkadaşlarıyla gönüllü olarak bölgeye giden Burhan Karaman da Hatay'da bir kişiyi sağ olarak enkazdan kurtardıklarını anlattı.

Etiketler : deprem bölgesi afetzede kargo uçağı asrın felaketi kahramnmaraş deprem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX