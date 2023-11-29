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Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin suyunu DSİ temin edecek
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29 Kasım 2023 Çarşamba 16:19:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 16:19:00

Deprem bölgesindeki TOKİ projelerinin suyunu DSİ temin edecek

Kaynak: AA

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Depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından inşa edilecek projelerde yaklaşık 100 bin konutun içme ve kullanma suyu Devlet Su İşleri tarafından karşılanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde TOKİ tarafından inşa edilecek projelere içme ve kullanma suyunun Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından sağlanacağını bildirdi.

AA'da yer verilen habere göre, Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afette zarar gören illerde yaşayan vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edilmesi için Bakanlık tarafından yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Deprem felaketinin hemen ardından içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak için DSİ tarafından Malatya'da 41, Kahramanmaraş'ta 40, Hatay'da 36, Adıyaman'da 4 ve Osmaniye'de 5 olmak üzere 126 kuyu açıldığı bilgisini veren Yumaklı, şunları ifade etti:

"Açtığımız kuyularla saniyede yaklaşık 2 bin 587 litre içme suyu sağlanarak 905 binden fazla vatandaşımıza içme suyu ve 576 hektar alana sulama suyu temin edildi. Depremden etkilenen 11 ilimiz ve bunlara bağlı ilçelerde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderildi. Arıtılmış su, il ve ilçelerin içme suyu depolarına kadar iletilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Ayrıca İller Bankası ile su ve kanalizasyon idarelerinin sorumluluğunda bulunan şehir şebekelerindeki arızalara bakım, onarım ve malzeme desteği sağladık."

"10 YERLEŞİM YERİ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"

Bakan Yumaklı, depremden etkilenen illerde TOKİ tarafından yapımına başlanan ya da başlanacak yeni yerleşim yerlerinin acil içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanması için AFAD ile protokol imzalandığını belirtti. Yumaklı, "DSİ ile AFAD arasında imzalanan protokol kapsamında 27 yerleşim yerinde yaklaşık 100 bin konutun içme ve kullanma suyu DSİ tarafından sağlanacak." bilgisini verdi.

Bu kapsamda ilk aşamada 52 bin konuta acil içme suyu temini amacıyla 10 yerleşim yeri için ihalelerin gerçekleştirildiğini ve çalışmalara süratle başlandığını kaydeden Yumaklı, "İkinci etapta kalan 17 yerleşim yeri için ise proje çalışmaları aynı hızla devam ediyor. Depremden etkilenen illerimizdeki vatandaşlarımızın ilk andan itibaren olduğu gibi bundan sonra da her daim yanlarındayız." ifadesini kullandı.

Etiketler : DEPREM BÖLGESİ TOKİ SU DSİ
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