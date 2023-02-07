07 Şubat 2023 Salı 20:31:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 20:31:00
Deprem bölgesindeki mükellefler için mücbir sebep hali ilan edildi
Kaynak: AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Deprem bölgesinde bulunan mükelleflerimiz için 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
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