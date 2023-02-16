Deprem bölgesindeki kültürel miras koruma altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören tüm kültür varlıklarının hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için çalıştıklarını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören tüm kültür varlıklarının hasar tespitlerini yapmak ve güvenliklerini sağlamak için çalıştıklarını, yapılardan ayrılan her parçanın koruma altına alınıp restorasyonların aslına uygun şekilde hızla gerçekleştirileceğini bildirdi. (İHA)
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