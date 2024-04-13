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13 Nisan 2024 Cumartesi 16:16:00 - Güncelleme:13 Nisan 2024 Cumartesi 16:16:00

Deprem bölgesindeki inşa çalışmaları aralıksız sürüyor

Kaynak: AA

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı tatilinde de 1000'den fazla şantiyede, 110 bin personelle çalışıldığını belirterek, "Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'te meydana gelen, 11 ili doğrudan, 18 ili ise dolaylı olarak etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin inşa ve ihyası için başlatılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bölgede, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürülen çalışmalarla bugüne kadar 76 bin konutun anahtarı hak sahiplerine teslim edildi. İnşaatı devam eden konutların bir an önce hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar, Ramazan Bayramı'nda da aralıksız sürdü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Özhaseki, çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:

"Afet bölgesinde 1000'den fazla şantiyede 110 bin personelimizle gece gündüz, bayram tatili demeden çalışıyoruz. Bizim için bayram, ancak afetzede kardeşlerimiz evlerine kavuştuklarında tam anlamını kazanacaktır. Afetzede kardeşlerimize güvenli konutlarını teslim edene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İşte bizim gerçek bayramımız o zaman olacak."

Etiketler : Mehmet Özhaseki deprem bölgesi afetzedeler
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