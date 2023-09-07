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Deprem bölgesindeki illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor
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07 Eylül 2023 Perşembe 11:38:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 11:38:00

Deprem bölgesindeki illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor

Kaynak: AA

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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği illerde öğretmenlerin barınması için konteynerler hazırlanıyor.

Deprem bölgesindeki illere yeni atanan öğretmenler ile depremde evi yıkılan veya hasar gören öğretmenlerin barınma ihtiyacının giderilmesi için yeni eğitim öğretim yılı öncesinde çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, belirlenen bölgelere içinde ev eşyası ve klima bulunan konteynerler kuruluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, öğretmenlerin barınması amacıyla Hatay'a 6 bin 343, Kahramanmaraş'a 1500, Adıyaman'a 1278, Malatya'ya 893, Gaziantep'e 411, Osmaniye'ye 400, Kilis'e 200 ve Şanlıurfa'ya 51 olmak üzere 11 bin 76 konteyner tahsis edildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başta Hataylılar olmak üzere tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Masatlı, Hatay'ın 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olduğunu belirterek, konutların yanı sıra kamu tesislerinin de depremlerde hasar gördüğünü anımsattı.

Barınma sorununun giderilmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Masatlı, "Eğitim öğretimin düzenli yapılabilmesi için buraya dışarıdan ilk defa atanan öğretmenlerimizin zorluk çekmemesi bakımından planlamalarımızı yaptık. Öğretmenlerimiz gelmeye başladı. İnşallah 11 Eylül'de eğitim öğretimin başladığı gün itibarıyla öğretmenlerimizin hiçbirine barınmayla ilgili bir sorun yaşatmayacağız." diye konuştu.

Bölgenin kendine ait özelliklerinden kaynaklı birkaç günlük sorunların yaşanabileceğini, bu anlamda öğretmenlerin hoşgörüsünü beklediklerini belirten Masatlı, "Şu an itibarıyla bizim öngörümüz buraya gelen öğretmenlerimizin barınmayla ilgili herhangi bir sorun yaşamayacağıdır." dedi.

ÖĞRETMENLER SAĞLANAN İMKANLARDAN MEMNUN

Merkez Antakya ilçesi Sındırgı Mahallesi'nde öğretmenler için oluşturulan 100 konteynerin bulunduğu alanda konaklayanlardan müzik öğretmeni Kurtuluş Hacırlı da Ankara'da önceden özel okullarda çalıştığını ve ilk atamasının Hatay'a gerçekleştiğini anlattı.

Hatay'ı çok sevdiğini ve özellikle tercih ettiğini dile getiren Hacırlı, bir memur olarak devlet adına Hatay'da olduklarını ve birlikte kenti yeniden güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

Gelmeden önce konteynerde kalacağını bildiğini ifade eden Hacırlı, "Nereye geleceğimizi biliyorduk, evet birazcık yaşam ve şartlar zor ama bunları tahmin ederek geldik ve yadırgamıyorum zaten. Yani olabilecek en iyi konumlardan birindeyiz şu an." dedi.

Türkçe öğretmeni Ali Acer ise Denizlili olduğunu ve Hatay'ı ilk sırada tercih ettiğini söyledi.

Acer, "Uzun vade de olsa toparlanacağına inanıyorum, güzel diyelim, güzel olsun istiyorum inşallah. Devlet bizi düşünmüş, dışarıya baktığımızda burası bir lüks ve memnunum." ifadesini kullandı.

ÖĞRETMENLER KONTEYNERLERDE KOMŞU OLDU

Okul öncesi öğretmeni Merve Aldemir de İstanbullu olduğunu ve 3 yıldır Hatay'da görev yaptığını anlattı.

Depremi de yaşadıklarını ve ağır hasarlı evinden yara almadan kurtulduğunu belirten Aldemir, öğrencilerini çok sevdiği için tayin istemeyip burada kaldığını söyledi.

İki hafta önce konteynere yerleştiğini ve memnun kaldığını anlatan Aldemir, şöyle konuştu:

"Buraya gelirken biraz endişeliydik ama geldikten sonra ortamı çok sevdik. Hem yönetim sağ olsun iyi hem de yeni arkadaşlıklar ediniyorsunuz. Arka konteynerimizdeki arkadaşlarımızla tanıştık çok iyiler. Biz burada akşam kapının önüne sandalye, masa koyuyoruz, çay içiyoruz. Bir bakıyoruz karşı konteynerdeki komşumuz da aynı şekilde, birbirimizi çaya davet ediyoruz, güzel bir ortam var yani biz burayı sevdik."

Aldemir, evi ağır hasarlı olduğu için eşyalarını çıkaramadığını, konteynerde ihtiyacı olan tüm ev eşyasının bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : deprem bölgesi öğretmen konteyner
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