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17 Şubat 2023 Cuma 08:37:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 08:37:00

Deprem bölgesindeki acılı babadan ders niteliğinde sözler

Kaynak: NTV

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde 3 çocuğunu kaybeden Osman Demirel, bu depremin asıl sorumluların insanlar olduğu söyleyerek, "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremde 3 çocuğunu kaybeden Osman Demirel, insanların açgözlülüğün felaketin boyutunu daha da artırdığına dikkat çekerek "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kirasını 3 bin, 5 bin TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Bundan dolayı açgözlülüğümüzün kurbanı olduk." dedi.

Belen ilçesindeki 6 katlı Hisar Apartmanı yerle bir oldu. Apartmanda yaşayan Demirel ailesinden Osman Demirel işte olduğu için enkaz altında kalmaktan kurtulurken 3 çocuğu depremde hayatını kaybetti. Demirel'in eşi ise yaralı olarak kurtuldu.

"AÇGÖZLÜLÜĞÜN VE HIRSIN KURBANI OLDUK"

Yaşadığı büyük acıyı anlatan Osman Demirel bu depremin asıl sorumluların insanlar olduğu söyleyerek "Açgözlülüğümüzün ve hırsımızın kurbanı olduk" dedi.

"KİRASI 1000 TL ETMEYECEK EVLERE 5 BİN TL İSTEDİK"

Demirel, insanlardaki şükürsüzlüğüne dikkat çekerken "Kirası 500 TL - 1000 TL etmeyecek evlerin kiralarını 3000-5000 TL yaparak insanlar zor duruma sokuldu. Evlerimizin değeri 1 milyon TL bile etmezken 5 milyon TL istemeye başladık. Bundan dolayı açgözlülüğümüzün kurbanı olduk. ifadelerini kullandı.

"RABBİM MÜLK SAHİBİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU BİZLERE HATIRLATTI"

NTV'ye açıklamalarda bulunan acılı baba Demirel, "Rabbim mülkün sahibinin kendisi olduğunu bizlere hatırlattı. Siz şükürsüzlüğünüzün ve açgözlülüğünüzün kurbanı oldunuz." şeklinde konuştu.

Etiketler : Kahramanmaraş Osman Demirel 6 katlı Hisar Apartmanı

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