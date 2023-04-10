VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yıllık ihracat 255,7 milyar dolara ulaştı
"Bizim terörle mücadelemiz bir tek ferdimiz kalana kadar devam edecektir"
Kamu işçisinin zam pazarlığında gündem taban ücret ve yüzdelik zam
Uzay yarışı" ile 1960'larda başlayan insanlı uçuşlar uzaydaki keşiflere ışık tutuyor
Doğanşehir'de 4 bin 600 ağır hasarlı bina bayramdan sonra yıkılacak
Seçimde 13 siyasi parti tek başına, diğerleri ittifak çatısında yarışacak
10 Nisan 2023 Pazartesi 11:45:00 - Güncelleme:10 Nisan 2023 Pazartesi 11:45:00

Deprem bölgesindeki 7 ilçede daha yargı sürelerinin 1 Mayıs'a kadar durmasına karar verildi

Kaynak: AA

ABONE OL

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs'a kadar yargı sürelerinin durması kararlaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentlerde ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kapsamında, yargı alanında alınan tedbirlere ilişkin kararnamede yapılan değişiklikle, Besni, Gölbaşı, Tut, İslahiye, Hassa, Kırıkhan, ve Türkoğlu ilçelerinde yargı sürelerinin durması kararı 1 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Depremden etkilenen bazı bölgelerde yargı alanındaki sürelerin durmasına ilişkin 11 Şubat tarihli kararnamede değişiklik yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'ın Besni, Gölbaşı ve Tut, Gaziantep'in İslahiye, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ile Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçelerinde 1 Mayıs'a kadar yargı sürelerinin durması kararlaştırıldı.

Yargı sürelerinin deprem bölgesindeki bütün il ve ilçelerde 6 Nisan'a kadar durmasına karar verilmiş, bu karar bazı il ve ilçeleri kapsayacak şekilde 1 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.

1 Mayıs'a uzatılan durma kararı, dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zaman aşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar veya ilgililer bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurullarındaki süreleri kapsayacak.

Ayrıca, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler de aynı tarih aralığında duracak.

Etiketler : cumhurbaşkanlığı kararnamesi deprem ohal yargı resmi gazete

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX