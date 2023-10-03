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03 Ekim 2023 Salı 23:17:00 - Güncelleme:03 Ekim 2023 Salı 23:17:00

Deprem bölgesindeki 4 ilde sanayi alanları kurulacak

Kaynak: AA

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da kurulacak yeni sanayi alanlarının detaylarını paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanı kurulacağını duyurdu.

Kacır, X sosyal medya hesabından, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'daki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi"ne ilişkin kararın detaylarını paylaştı.

Bakan Kacır, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla deprem bölgesi illerimiz Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 2 bin 826 hektarlık yeni sanayi alanları kuracağız. Kurulacak sanayi alanları sadece bölgenin değil tüm ülkemizin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacak ve binlerce vatandaşımıza istihdam fırsatı sunacak. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda verilen bilgilere göre, "Adıyaman Kayaönü Sanayi Alanı" için 49 hektar, Kahramanmaraş'ın "Alibeyuşağı Sanayi Alanı" için 108 hektar, "Dulkadiroğlu Çınarlı 1 Sanayi Alanı" için 235 hektar, Dulkadiroğlu Çınarlı 2 Sanayi Alanı" için 368 hektar, "Dulkadiroğlu Halkaçayırı Sanayi Alanı" için 146 hektar, "Urumoğlu Sanayi Alanı" için 48 hektar ve "Pazarcık Yol Boyu Sanayi Alanı" için 11 hektarlık alan kullanılacak.

"Malatya Battalgazi Fırıncı Sanayi Alanı" için 190 hektar, "Eski Malatya Battalgazi Sanayi Alanı" için 3 hektar ve "Şanlıurfa Akçakale Sanayi Alanı" olarak ise 295 hektarlık alan belirlendi.

Etiketler : Sanayi Teknoloji Bakanı deprem bölgesi
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