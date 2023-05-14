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14 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2023 Pazar 09:48:00

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

Kaynak: AA

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis'teki bazı seçmenler, hasar gören okulların bahçelerinde kurulan konteynerlerde oyunu kullanmaya başladı.

Kahramanmaraş'ta sabah erken saatlerde okullara giden sandık başkanı ve görevliler hazırlıklarını tamamladı.

Onikişubat ilçesinde Zeki Karakız Ortaokulu bahçesindeki konteynerlerin önünde sıra bekleyen bazı seçmenler saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sabahın erken saatine rağmen vatandaşlar sandık başında kuyruk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta 753 bin 287 seçmen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 2 bin 405 sandıkta oy kullanacak.

Gaziantep'te kent merkezinde ise vatandaşlar, okullarda tercihini yaptı. Depremlerden yoğun şekilde etkilenen İslahiye ve Nurdağı ilçesinde ise kurulan seçim konteynerleri vatandaşların oy kullanma işleminde kullanıldı.

Malatya ve Adıyaman'da ise depremi hasarsız atlatan okulların yanı sıra hasarlı okulların bulunduğu mahallelerle konteyner kentlere kurulan seçim konteynerlerinde demokrasi şöleni yaşandı.

Bölgedeki seçim konteynerlerinin olduğu alanlarda vatandaşların oy tercihi için yoğunluğa neden olduğu gözlendi.

Şanlıurfa ile Kilis'te ise vatandaşlar sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gitti.

Etiketler : asrın felaketi deprem deprem bölgesi seçim seçmen oy kullanma
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